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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Для Genshin Impact вышло крупное обновление

Опубликовано: 7 час. 42 мин. назад
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Китайская студия miHoYo выпустила крупное обновление для Genshin Impact. В версии 2.2, получившей подзаголовок «Тайны туманного моря», были исправлены многие ошибки и добавлены новые локации, задания и противники.

В игре появился остров Цуруми, последний регион Инадзумы. Помимо этого разработчики добавили новые квесты, рецепты, достижения, мощных монстров, несколько скинов и обитель. PC-версия также получила поддержку контроллеров от Playstation 5.

Не обошлось и без добавления нового персонажа. Им станет четырехзвездочный огненный копейщик Тома, который появится во второй половине апдейта. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте разработчиков.

 

Скриншот игры Genshin Impact

 

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Мастер клинка
Jiburagan (уровень 16)7 час. 26 мин. назад
Mas7er писал(а):
Ну и да, Тома еще не вышел, выйдет только во второй половине апдейта через 3 недели.
Спасибо за уточнение, подправили.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 34 мин. назад
Странно, чего это вы вдруг начали освещать обновления Геншина. Притом, что предыдущие два обновления были значительно крупнее, чем нынешнее "крупное", которое просто филлер даже без сюжета.
Ну и да, Тома еще не вышел, выйдет только во второй половине апдейта через 3 недели.
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