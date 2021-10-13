Для Genshin Impact вышло крупное обновление

Китайская студия miHoYo выпустила крупное обновление для Genshin Impact. В версии 2.2, получившей подзаголовок «Тайны туманного моря», были исправлены многие ошибки и добавлены новые локации, задания и противники.

В игре появился остров Цуруми, последний регион Инадзумы. Помимо этого разработчики добавили новые квесты, рецепты, достижения, мощных монстров, несколько скинов и обитель. PC-версия также получила поддержку контроллеров от Playstation 5.

Не обошлось и без добавления нового персонажа. Им станет четырехзвездочный огненный копейщик Тома, который появится во второй половине апдейта. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте разработчиков.