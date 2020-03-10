Опубликована точная дата релиза Rock of Ages 3: Make & Break

Компания Modus Games наконец-то выбрала точный день для релиза динамичной стратегии Rock of Ages 3: Make & Break. Как оказалось, поиграть за гигантский булыжник можно будет на PC, PS4, Xbox One, NSwitch и Google Stadia – уже со 2 июня 2020 года.

В Rock of Ages 3: Make & Break вам предстоит управлять огромным валуном, пробивая вражеские укрепления вплоть до главного замка. Вы также сможете занять и противоположную сторону, чтобы возводить защитные сооружения и создавать препятствия для камня.

Новая игра сохранит гротескный юмор из прошлых частей и станет гораздо масштабнее. Состязаться можно будет как с искусственным интеллектом, так и реальными геймерами – вплоть до четырех человек на одну сессию. Помимо исторической кампании, вас ожидают шесть увлекательных режимов и встроенный редактор уровней.