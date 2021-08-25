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Названа дата релиза Jurassic World Evolution 2

Опубликовано: вчера, 22:40:30
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Frontier Developments сообщила дату релиза Jurassic World Evolution 2, а также открыла возможность оформить предварительный заказ. Начать создание собственно мира Юрского Периода игроки смогут с 9 ноября 2021 года на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox One. За предварительный заказ игроки получат три транспорта для команды отлова динозавров, команды рейнджеров и ветеринарной команды, вдохновленные фильмом «Парк юрского периода: Затерянный мир».

В Jurassic World Evolution 2 вас ждет сюжетная кампания, режим песочницы, режим испытаний и совершенно новый режим «Теория хаоса». Последний позволит пережить ключевые моменты фильмов «Мир юрского периода» и даже повлиять на развитие сюжета.

Pre-Order Trailer
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Прометей (уровень 29)вчера, 23:01:12
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