Fallout получит свой сериал

Компания Bethesda внезапно сообщила о сотрудничестве с Amazon Studios, результатом которого станет сериал по вселенной Fallout. Режиссировать его будут Джонатан Нолан и его жена Лиза Джой. Как сообщают разработчики, уже более десяти лет у них было желание перенести свою знаменитую франшизу на экран, и теперь эта мечта сбудется.
Когда именно можно будет увидеть экранизации Fallout, пока не сообщается.
#PleaseStandBy. @AmazonStudios #KilterFilms pic.twitter.com/7YmLZKIPAe— Fallout (@Fallout) July 2, 2020