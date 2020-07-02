Fallout получит свой сериал

Компания Bethesda внезапно сообщила о сотрудничестве с Amazon Studios, результатом которого станет сериал по вселенной Fallout. Режиссировать его будут Джонатан Нолан и его жена Лиза Джой. Как сообщают разработчики, уже более десяти лет у них было желание перенести свою знаменитую франшизу на экран, и теперь эта мечта сбудется.

Когда именно можно будет увидеть экранизации Fallout, пока не сообщается.