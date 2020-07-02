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Дюка Опубликовал Дюка 2

Fallout получит свой сериал

Опубликовано: 8 час. 52 мин. назад, Дюка
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Компания Bethesda внезапно сообщила о сотрудничестве с Amazon Studios, результатом которого станет сериал по вселенной Fallout. Режиссировать его будут Джонатан Нолан и его жена Лиза Джой. Как сообщают разработчики, уже более десяти лет у них было желание перенести свою знаменитую франшизу на экран, и теперь эта мечта сбудется.

Когда именно можно будет увидеть экранизации Fallout, пока не сообщается.

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новыестарые2 ком.
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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)5 час. 46 мин. назад
Лучше бы игру сделали нормальную, халтурщики. Или отдали тем, кто умеет.
Казуальный игрок
andystorm (уровень 2)8 час. 1 мин. назад
Надеюсь получится действительно классный сериал, а то обычные экранизации игр почти всегда провальные.
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