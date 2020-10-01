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Детали обновленной версии Marvel’s Spider-Man

Опубликовано: 4 час. 29 мин. назад
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Insomniac Games рассказала о ремастере Marvel’s Spider-Man, что войдет в состав Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition для PlayStation 5, стоимость которого составит 5499 рублей. Улучшенная версия получит новую графику, повышенную частоту кадров, ускоренную загрузку, улучшенный звук, три новых костюма и другое.

Remastered - PS5 Footage

Разработчики обновили окружающий мир, погодные условия, повысили детализацию персонажей, добавили трассировку лучей, а также обновили лицо главного героя, Питера Паркера. Вместо Джона Бобняка из оригинальной версии теперь протагонист будет выглядеть, как актер Бен Джордан.

Remastered Trailer PS5
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новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)48 мин. назад
Во-первых, новое лицо не соответствует возрасту Паркера в игре, во-вторых, не соответствует голосу озвучки. Да и что не так было со старым лицом, что его надо было прям полностью менять, я не очень понимаю. Реально лучше бы Эм Джей заменили блин.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)1 час. 2 мин. назад
LYLY19880606 писал(а):
Значит железо в рс4 не очень) Сони сама доказала это))
ШОК! Спустя 7 лет, побив все рекорды продаж: годовые, квартальные, поставив несколько рекордов продаж игр на консоль, Sony наконец-то признались, что они все это время были говном.
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 27)1 час. 47 мин. назад
А лужу та вернут, которая из демо было, в оригинале убрали.
Значит железо в рс4 не очень) Сони сама доказала это))
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 17 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
надеюсь и Мэри Джейн к пластическому хирургу отведут
о боже нет зачем ты напомнил я только начал забывать
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)3 час. 20 мин. назад
Внешне новый Паркер мне больше прошлого нравится (надеюсь и Мэри Джейн к пластическому хирургу отведут), но вот только не слишком ли он молодо выглядит ? Всё-таки ему 23 года...а тут от силы 16-18.
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