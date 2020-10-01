Детали обновленной версии Marvel’s Spider-Man

Insomniac Games рассказала о ремастере Marvel’s Spider-Man, что войдет в состав Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition для PlayStation 5, стоимость которого составит 5499 рублей. Улучшенная версия получит новую графику, повышенную частоту кадров, ускоренную загрузку, улучшенный звук, три новых костюма и другое.

Разработчики обновили окружающий мир, погодные условия, повысили детализацию персонажей, добавили трассировку лучей, а также обновили лицо главного героя, Питера Паркера. Вместо Джона Бобняка из оригинальной версии теперь протагонист будет выглядеть, как актер Бен Джордан.