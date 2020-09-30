Подробный рассказ о зомби-режиме в Call of Duty: Black Ops Cold War

Студия Treyarch при поддержке издательства Activision выпустила довольно большой ролик, посвященный зомби-режиму в шутере Call of Duty: Black Ops Cold War. Видео содержит как трейлер, так и подробный рассказ разработчиков об упомянутой части игры.

Сражения с ходячими мертвецами будут сопровождаться полноценным сюжетом. Пользователям предстоит исследовать бункер времен Второй мировой войны и столкнуться с членами советской группы «Омега», которые превратились в зомби. Treyarch обещает, что повествование в описанном режиме сможет удивить.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.