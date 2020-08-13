Crossout получил обновление для гоночного режима

Targem Games и Gaijin Entertainment объявили о релизе обновления 0.11.60 «Трасса безумия» для гоночного экшена Crossout, в котором игроков ждут переработанный гоночный режим, новый уникальный бронемобиль и улучшенное управление на консолях.

Обновление добавляет в игру две новые карты: «Скалистая трасса» и «Индустриальная трасса». «Скалистая трасса» расположена в каньоне и рассчитана на быстрые машины, тогда как для «Индустриальной трассы» необходима маневренность. Также в разработке находятся другие трассы, о которых расскажут в будущем. Среди других изменений – разрушаемые объекты в гаражах, выбор погодных условий в тест-драйве и новое управление режимом сборки машин на консолях, лучше адаптированное к геймпаду.