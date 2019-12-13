Зубастый геймплей Maneater – трейлер с TGA 2019

В ходе церемонии The Game Awards 2019 студия Tripwire поделилась свежим геймплейным трейлером своей необычной игры Maneater, в которой главным героем выступает самая настоящая акула. Помимо занимательной статистики, в ролике нам также показали исследования и охоту.

В Maneater акулу можно будет кастомизировать, открывая новые способности и улучшая различные боевые характеристики. Геймерам позволят исследовать огромный открытый мир, полный сокровищ и опасностей. Релиз игры запланирован на 22 мая 2020 года для PC.