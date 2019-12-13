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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Зубастый геймплей Maneater – трейлер с TGA 2019

Опубликовано: 13.12.2019 17:42:51
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В ходе церемонии The Game Awards 2019 студия Tripwire поделилась свежим геймплейным трейлером своей необычной игры Maneater, в которой главным героем выступает самая настоящая акула. Помимо занимательной статистики, в ролике нам также показали исследования и охоту.

В Maneater акулу можно будет кастомизировать, открывая новые способности и улучшая различные боевые характеристики. Геймерам позволят исследовать огромный открытый мир, полный сокровищ и опасностей. Релиз игры запланирован на 22 мая 2020 года для PC.

Eat, Explore, and Evolve Trailer
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новыестарые2 ком.
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Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)16.12.2019 03:05:39
alexey869 писал(а):
hungry shark evolution на максималках
Тогда уж Jaws Unleashed на максималках, а не мини аквариум.
Игровой мастер
alexey869 (уровень 14)15.12.2019 10:10:58
hungry shark evolution на максималках
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