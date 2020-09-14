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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5

Зрелищный рекламный ролик PlayStation

Опубликовано: 10 час. 34 мин. назад, Sailas77
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В преддверии мероприятия, посвященного PS5, Sony выпустила зрелищный рекламный ролик бренда PlayStation. Он носит название The Edge («Грань») и призван показать, что у «игры нет пределов», как, собственно, и гласит слоган PS.

Видео получилось довольно качественным и содержит элементы графики и кадры с живыми актерами. Сначала в ролике показывается, как моряк плывет на небольшой лодке в открытых водах. Вдали он видит синее сияние и решает направиться в его сторону. Приблизившись к указанному месту, мужчина видит, как за его спиной открывается портал, через который проникают парусные корабли, самолеты и прочий транспорт.

Напомним: новое мероприятие PlayStation 5 пройдет в среду, 16 сентября. Начало в 23:00 по Москве/Киеву.

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Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)6 час. 58 мин. назад
Shtefan писал(а):
Ну ты старый капец) Клевый ролик, красиво-классно-пафосно. Круто, что я живу в эпохе, когда такие рекламы делают.
А какие-нибудь там "обнимать жену, пока течет мой любимый кетчуп".
Но вот только реклама не несет абсолютно никакой информации о продаваемом продукте) Получили пафосную нарезку рандомных кадров. Почему после такой рекламы я должен захотеть купить ПС5?)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 29 мин. назад
Shtefan писал(а):
Ну ты старый капец)
Возможно) а возможно просто индустрия слишком пресытила подобным, поэтому хочется чего-то попроще и поприземлённей.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)8 час. 45 мин. назад
Mas7er писал(а):
Как-то уже надоели эти излишне пафосные рекламные ролики.
Ну ты старый капец) Клевый ролик, красиво-классно-пафосно. Круто, что я живу в эпохе, когда такие рекламы делают.
А какие-нибудь там "обнимать жену, пока течет мой любимый кетчуп".
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 10 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 14.09.2020 20:18:58
Как-то уже надоели эти излишне пафосные рекламные ролики. Как будто для детей снимают, честное слово. Ничего, кроме фейспалма и желания поскорее перемотать, при просмотре такого не испытываю.
Игровой разум
Прометей (уровень 29)10 час. 7 мин. назад
Ничего не понятно, но очень интересно
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