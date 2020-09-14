Зрелищный рекламный ролик PlayStation

В преддверии мероприятия, посвященного PS5, Sony выпустила зрелищный рекламный ролик бренда PlayStation. Он носит название The Edge («Грань») и призван показать, что у «игры нет пределов», как, собственно, и гласит слоган PS.

Видео получилось довольно качественным и содержит элементы графики и кадры с живыми актерами. Сначала в ролике показывается, как моряк плывет на небольшой лодке в открытых водах. Вдали он видит синее сияние и решает направиться в его сторону. Приблизившись к указанному месту, мужчина видит, как за его спиной открывается портал, через который проникают парусные корабли, самолеты и прочий транспорт.

Напомним: новое мероприятие PlayStation 5 пройдет в среду, 16 сентября. Начало в 23:00 по Москве/Киеву.