Зловещая атмосфера в новом геймплее The Medium

На выставке Gamescom 2020 разработчики из Bloober Team рассказали о своей следующей игре – хорроре The Medium. В ролике с интервью авторы поведали о сюжетной завязке, центральной теме повествования и продемонстрировали свежие геймплейные кадры.

По словам создателей, в истории игры будет фигурировать некий Томас. Он знает о способности главной героини Марианны перемещаться между материальным миром и царством духов.

Что касается новых кадров с игровым процессом, то они посвящены путешествиям девушки по разным локациям. Например, она побывает в заброшенном доме и морге. А в конце ролика зрителям показали монстра, голос которому подарил известный актер Трой Бейкер.

The Medium выйдет в конце 2020 года на ПК и Xbox Series X.