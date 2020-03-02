Житие Warface в 2020 году – опубликована дорожная карта

Опубликовано: 11 час. 47 мин. назад
Вчера в ходе турнира Warface Open Cup: Season XV была представлена дорожная карта мультиплеерного шутера Warface на 2020 год. Игра, по-видимому, получит рекордное количество контента в течение нескольких следующих месяцев.
Девелоперы собираются добавить в Warface такие новинки:
- Первое по-настоящему одиночное задание;
- Две сюжетные спецоперации, что предложат альтернативный взгляд на историю Warface;
- Карты для PvP-противостояний;
- Свежий контент для класса СЭД (модули и пушки);
- Боевые пропуски – всего четыре комплекта с сотнями миссий и наград (часть контента будет бесплатна);
- Измененный интерфейс;
- Полноценную систему крафта;
- Обновления для клановой системы;
- Улучшения для PvE-активностей;
- И другое.
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