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Житие Warface в 2020 году – опубликована дорожная карта

Опубликовано: 11 час. 47 мин. назад
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Вчера в ходе турнира Warface Open Cup: Season XV была представлена дорожная карта мультиплеерного шутера Warface на 2020 год. Игра, по-видимому, получит рекордное количество контента в течение нескольких следующих месяцев.

Девелоперы собираются добавить в Warface такие новинки:

  • Первое по-настоящему одиночное задание;
  • Две сюжетные спецоперации, что предложат альтернативный взгляд на историю Warface;
  • Карты для PvP-противостояний;
  • Свежий контент для класса СЭД (модули и пушки);
  • Боевые пропуски – всего четыре комплекта с сотнями миссий и наград (часть контента будет бесплатна);
  • Измененный интерфейс;
  • Полноценную систему крафта;
  • Обновления для клановой системы;
  • Улучшения для PvE-активностей;
  • И другое.

 

Warface Roadmap 2020 картинка

 

Играть в Warface
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