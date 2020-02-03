Завтра в Apex Legends начнется «Ассимиляция» – трейлер 4-го сезона

Издательство EA и компания Respawn Entertainment представили геймплейный трейлер четвертого сезона «Ассимиляция» для шутера Apex Legends. Его премьера состоится уже завтра на PC, PS4 и Xbox One.

Бойцом сезона окажется ужасный Ревенант – робот, одержимый жаждой мести и убийств. Также в игре появятся новый боевой пропуск (100 эксклюзивных предметов) и пушка «Страж». Параллельно «Ассимиляции» в Apex Legends запустится третья рейтинговая серия, события которой развернутся на измененной карте «Край света».