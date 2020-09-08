Завтра Sony сделает анонс насчет PlayStation 5

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Известный британский магазин GAME опубликовал в своем микроблоге сообщение, посвященное PlayStation 5. По словам представителей сервиса, завтра, 9 сентября, Sony сделает какой-то анонс касательно своей консоли следующего поколения.

В посте упоминается, что всем, кто ждет открытие предзаказов PS5, стоит мониторить новости. Видимо, завтра появится возможность предварительно приобрести PlayStation 5. Вместе с этим Sony должна будет объявить цену стандартной и цифровой версий своей консоли следующего поколения.