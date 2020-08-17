Завтра могут анонсировать новую игру про Бэтмена

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В микроблоге WB Games Montreal появился загадочный тизер, в котором показывается подобие прицела и мелькают странные символы. Пользователи уже успели найти в 25-секундном ролике зашифрованный адрес некого сайта. Они проследовали по нему и обнаружили запись: «Мы будем ждать вас 18/08».

Дата указывает на завтрашний день, а WB Games Montreal, как известно из многочисленных слухов и утечек, трудится над новой игрой про Бэтмена. Скорее всего, именно ее завтра анонсирует студия. Возможно, она последует примеру Rocksteady с Suicide Squad: Kill the Justice League и представит лишь краткую запись в микроблоге. Хотя нельзя исключать вероятности, что пользователей ждет полноценный тизер или даже трейлер.

Как уже известно, WB Games Montreal привезет свою грядущую игру на фестиваль DC Fandom, который пройдет 22 августа.