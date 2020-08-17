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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Завтра могут анонсировать новую игру про Бэтмена

Опубликовано: вчера, 19:19:22, Sailas77
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В микроблоге WB Games Montreal появился загадочный тизер, в котором показывается подобие прицела и мелькают странные символы. Пользователи уже успели найти в 25-секундном ролике зашифрованный адрес некого сайта. Они проследовали по нему и обнаружили запись: «Мы будем ждать вас 18/08».

Дата указывает на завтрашний день, а WB Games Montreal, как известно из многочисленных слухов и утечек, трудится над новой игрой про Бэтмена. Скорее всего, именно ее завтра анонсирует студия. Возможно, она последует примеру Rocksteady с Suicide Squad: Kill the Justice League и представит лишь краткую запись в микроблоге. Хотя нельзя исключать вероятности, что пользователей ждет полноценный тизер или даже трейлер.

Как уже известно, WB Games Montreal привезет свою грядущую игру на фестиваль DC Fandom, который пройдет 22 августа.

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BlackSite11 (уровень 28)вчера, 19:49:31
Их тизер-сайт уже ломают по полной программе, и вроде как по строчкам кода анонс будет 21 августа, а до тех пор каждый день будут такие тизеры выкладывать. Хотя с таким успехом сегодня все слить могутbiggrin
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