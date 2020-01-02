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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Заснеженные просторы в новом видео Microsoft Flight Simulator

Опубликовано: 8 час. 37 мин. назад
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Горячо ожидаемая Microsoft Flight Simulator получила в новом году очередное видео, в котором демонстрируются заснеженные локации, сильные ветра и смена погоды. Нам также показали различные города, леса и горы – как просто с высоты, так и из кабины самолета.

В Microsoft Flight Simulator девелоперы собираются создать точную виртуальную копию земной поверхности. Чтобы комфортно исследовать планету, геймерам придется обзавестись не только мощным компьютером, но и быстрым интернетом, так как окружение в игре будет подгружаться в режиме реального времени.

Премьера Microsoft Flight Simulator должна состояться в этом году. Доступные платформы – PC и Xbox One.

Let it Snow Trailer
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