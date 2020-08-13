Задания формата контракты на чудовищ из The Witcher 3 появятся в Cyberpunk 2077

В недавнем интервью разработчики из CD Projekt RED раскрыли очередную деталь Cyberpunk 2077. Оказывается, игра предложит пользователям задания, которые напоминают адаптированные контракты на чудовищ из The Witcher 3: Wild Hunt.

Естественно, в мире грядущего творения CDPR не будет монстров. Их роль станут выполнять кибер-психи – люди, установившие в свое тело слишком много имплантов. Из-за этого они сошли с ума и, видимо, начали представлять опасность для населения Найт-Сити. Как именно Ви будут выдаваться такие контракты, на текущий момент неизвестно.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now.