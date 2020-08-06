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Зачинщица – новый герой из фракции рыцарей в For Honor

Опубликовано: вчера, 21:42:13
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Издательство Ubisoft представило зачинщицу – нового героя из фракции рыцарей в For Honor. Боец, настоящее имя которого Астрея, уже доступен в игре для обладателей боевого пропуска. Остальные смогут приобрести его за 15 тыс. стали с 20 августа.

В трейлере персонажа разработчики рассказали о взглядах зачинщицы на войну и продемонстрировали ее силу в битвах. Астрея орудует массивным одноручным мечом, однако может проводить специальные приемы, хватая лезвие оружия второй рукой. Герой также умеет совершать броски, толкать противника на бегу и сбивать его с ног специальным приемом.

Напомним: For Honor представляет собой файтинг, в котором пользователи управляют воинами из четырех фракций. Игра способна похвастаться множеством режимов, разнообразием героев и оригинальной боевой системой.

Rise of the Warmonger
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