Yakuza 5 Remastered вышла на PS4 в Европе

Оригинальная Yakuza 5 вышла в Японии на PS3 еще в 2012 году. Теперь же ее улучшенная версия для европейских рынков тоже появилась в продаже – на PlayStation 4. К событию компания Sony опубликовала специальный трейлер, демонстрирующий ключевые особенности игры.

В Yakuza 5 Remastered вам предстоит играть аж за пятерых персонажей: Кадзуму Кирю, Тайгу Саэдзима, Сюна Акияма, Харука Савамура и Тацуо Синада. Вдобавок игра предложит столько же уникальных городов с разнообразными заданиями и активностями. Ремастер-версия отличается от оригинала более реалистичными цветами, поддержкой высокого разрешения и повышенным FPS.