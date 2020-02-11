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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Yakuza 5 Remastered вышла на PS4 в Европе

Опубликовано: вчера, 19:36:43
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Оригинальная Yakuza 5 вышла в Японии на PS3 еще в 2012 году. Теперь же ее улучшенная версия для европейских рынков тоже появилась в продаже – на PlayStation 4. К событию компания Sony опубликовала специальный трейлер, демонстрирующий ключевые особенности игры.

В Yakuza 5 Remastered вам предстоит играть аж за пятерых персонажей: Кадзуму Кирю, Тайгу Саэдзима, Сюна Акияма, Харука Савамура и Тацуо Синада. Вдобавок игра предложит столько же уникальных городов с разнообразными заданиями и активностями. Ремастер-версия отличается от оригинала более реалистичными цветами, поддержкой высокого разрешения и повышенным FPS.

Yakuza 5 Remastered
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