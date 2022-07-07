Xbox подтвердила свое участие в gamescom 2022

Xbox официально подтвердила, что посетит игровую выставку gamescom 2022. Напомним, шоу состоится с 24 по 28 августа в Кельне (Германия) и пройдет в гибридном формате – онлайн и с живой аудиторией.

Громких анонсов ждать не стоит, компания привезет с собой уже известные игры, которые выйдут в ближайшие 12 месяцев. Не исключено, что с нами поделятся новой информацией о Starfield.

Ранее свое участие в gamescom подтвердили различные компании, включая Koch Media, Bandai Namco, THQ Nordic и Ubisoft. Последняя свои карты пока не раскрыла. При этом выставку в этом году не посетят Nintendo, PlayStation, Take-Two и Activision.