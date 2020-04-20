Xbox One X в стилистике Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red официально представила ограниченную серию консолей Xbox One X на 1ТБ, дизайн которых выполнен в стилистике игры Cyberpunk 2077. Некоторые элементы будут светиться в темноте и менять цвет, а кроме консоли в комплект войдет беспроводной контроллер, внешний вид которого отсылает к одному из героев проекта, Джонни Сильверхенду (Киану Ривз).





Пользователи, которые приобретут консоль, получат ключ на Cyberpunk 2077 и другие сюрпризы, о которых станет известно в ближайшее время. Комплект появится в продаже в июне, а релиз игры состоится 17 сентября 2020 года.