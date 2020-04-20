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Дюка Опубликовал Дюка 3

Xbox One X в стилистике Cyberpunk 2077

Опубликовано: 20.04.2020 16:39:06, Дюка
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Компания CD Projekt Red официально представила ограниченную серию консолей Xbox One X на 1ТБ, дизайн которых выполнен в стилистике игры Cyberpunk 2077. Некоторые элементы будут светиться в темноте и менять цвет, а кроме консоли в комплект войдет беспроводной контроллер, внешний вид которого отсылает к одному из героев проекта, Джонни Сильверхенду (Киану Ривз).

 

Xbox One X в стилистике Cyberpunk 2077

 

Пользователи, которые приобретут консоль, получат ключ на Cyberpunk 2077 и другие сюрпризы, о которых станет известно в ближайшее время. Комплект появится в продаже в июне, а релиз игры состоится 17 сентября 2020 года.

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Нуб
xentailoli (уровень 1)21.04.2020 10:13:21
Весьма заманчиво но думаю стоить будет дорого,да еще и с кризисом денежном не многие купят.
Гранд-мастер джедай
Денис16 (уровень 21)20.04.2020 17:39:46
ну такое
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