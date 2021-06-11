World War Z: Aftermath – улучшенная версия зомби-шутера

Анонсирована улучшенная версия World War Z, получившая приставку Aftermath в названии. В этой версии будут добавлены новые персонажи, типы зомби, вид от первого лица а также новая система ближнего боя. Играть можно будет как в гордом одиночестве, так и кооперативном кросс-платформенном режиме.

World War Z: Aftermath будет доступна в этом году на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. Версия для консолей нового поколения сможет похвастаться поддержкой разрешения 4K при 60fps. Более того, чуть позже релиза выйдет бесплатное обновление для ПК, PS5 и Xbox Series X|S с режимом Horde XL. В нем будут добавлены сотни зомби, что, к сожалению, является невозможным на консолях прошлого поколения.