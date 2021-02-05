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World of Tanks появится в Steam

Опубликовано: 11 час. 40 мин. назад
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Wargaming объявила о том, что в конце 2021 года World of Tanks впервые появится в Steam, где будет доступен весь контент. Обладатели как обычной, так и Steam-версии смогут сражаться между собой в PvP-боях на одних и тех же серверах. Чтобы играть через Steam, пользователям необходимо будет зарегистрировать новый аккаунт на данной платформе.

 

Скриншот игры World of Tanks

 

 

«Мы всегда старались сделать World of Tanks доступной всем и рады приветствовать сообщество Steam в дружной семье «танкистов», – говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов. – В скором времени пользователи Steam смогут прочувствовать, насколько уникальны своим накалом бои, кипящие в «Танках». Надеемся, им понравится в нашей игре!»

Играть в World of Tanks
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
SEnich (уровень 17)10 час. 7 мин. назад
просто фейс палм. видно люди уже подзабивают на танки
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 24)11 час. 12 мин. назад
Странно что они свой главный продукт только сейчас выкатили в стим. Блитц, кораблики, и даже провальные самолёты уже давно в стиме.
От себя предупрежу: если вы каким-то чудом ещё ни играли в танки- не начинайте.
Если комп у вас тянет нормальные и более-менее актуальные игры - не начинайте.
Есть куча игр которые подарят больше удовольствия, чем эта.
Не повторяйте моей ошибки.
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