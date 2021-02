World of Tanks появится в Steam

ИГРЫ

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time перенесли второй раз

Prince of Persia: The Sands of Time Remake изначально должен был выйти в январе текущего года. После волны отрицательных отзывов Ubisoft отложила релиз до 18 марта. А теперь французское издательство решило еще раз перенести выпуск проекта...