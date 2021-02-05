World of Tanks появится в Steam

Wargaming объявила о том, что в конце 2021 года World of Tanks впервые появится в Steam, где будет доступен весь контент. Обладатели как обычной, так и Steam-версии смогут сражаться между собой в PvP-боях на одних и тех же серверах. Чтобы играть через Steam, пользователям необходимо будет зарегистрировать новый аккаунт на данной платформе.

«Мы всегда старались сделать World of Tanks доступной всем и рады приветствовать сообщество Steam в дружной семье «танкистов», – говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов. – В скором времени пользователи Steam смогут прочувствовать, насколько уникальны своим накалом бои, кипящие в «Танках». Надеемся, им понравится в нашей игре!»