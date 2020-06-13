West of Dead – дата релиза и новый трейлер

Анонсированный в конце прошлого года твин-стик шутер West of Dead, который на данный момент находится на стадии бета-тестирования, получил дату релиза. На Xbox One и ПК проект выйдет уже 18 июня, а вот до Switch и PS4 доберется только в августе. Кроме этого во время Guerrilla Collective был показан новый трейлер.

События West of Dead разворачиваются в 1888 году в Чистилище, где вы выступите в роли покойника, Уильяма Мейсона (озвучивает актер Рон Перлман), и отправитесь в мрачный мир, принимающий форму воспоминаний проходящих через него душ.