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West of Dead – дата релиза и новый трейлер

Опубликовано: 3 час. 57 мин. назад
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Анонсированный в конце прошлого года твин-стик шутер West of Dead, который на данный момент находится на стадии бета-тестирования, получил дату релиза. На Xbox One и ПК проект выйдет уже 18 июня, а вот до Switch и PS4 доберется только в августе. Кроме этого во время Guerrilla Collective был показан новый трейлер.

События West of Dead разворачиваются в 1888 году в Чистилище, где вы выступите в роли покойника, Уильяма Мейсона (озвучивает актер Рон Перлман), и отправитесь в мрачный мир, принимающий форму воспоминаний проходящих через него душ.

Coming June 18 to Steam and Xbox One
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