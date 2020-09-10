Watch Dogs: Legion – подробности о вербовке и Эйден Пирс

Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward показала новые трейлеры Watch Dogs Legion. Первый в очередной раз демонстрирует, насколько разнообразны жители Лондона, которых вы сможете завербовать в качестве играбельных персонажей. Каждый из них пригодится для различных целей, главное выбирать последние с умом, чтобы, к примеру, не отправить старика на задание, требующее проворства.

Еще один трейлер посвящен появлению в игре протагониста оригинальной Watch_Dogs – Эйдена Пирса. Он станет уникальным играбельным персонажем со своей сюжетной историей для обладателей Season Pass.