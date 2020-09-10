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Дюка Опубликовал Дюка 1
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Watch Dogs: Legion – подробности о вербовке и Эйден Пирс

Опубликовано: 10.09.2020 23:18:30
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Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward показала новые трейлеры Watch Dogs Legion. Первый в очередной раз демонстрирует, насколько разнообразны жители Лондона, которых вы сможете завербовать в качестве играбельных персонажей. Каждый из них пригодится для различных целей, главное выбирать последние с умом, чтобы, к примеру, не отправить старика на задание, требующее проворства.

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Еще один трейлер посвящен появлению в игре протагониста оригинальной Watch_Dogs – Эйдена Пирса. Он станет уникальным играбельным персонажем со своей сюжетной историей для обладателей Season Pass.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)11.09.2020 07:57:15
Эйден Пирс? Эх, старый стал мститель. Бороду пустил, но навыки не потерял. Эцио напомнил во времена Константинополя.
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