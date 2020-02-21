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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Warhammer 40,000: Dakka Squadron – орки, самолеты и Waaagh!

Опубликовано: 8 час. 27 мин. назад, Mypulse
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Студия Phosphor Games, отметившаяся игрой Gemini: Heroes Reborn, подумала-подумала да и пришла к выводу, что мрачному миру далекого будущего не хватает орков на самолетах. Так и родился образ аркадного экшена Warhammer 40,000: Dakka Squadron, релиз которого запланировали на четвертый квартал 2020 года для PC и консолей.

В Warhammer 40,000: Dakka Squadron вам предстоит играть за орка-летчика. На вашей стороне окажутся даккаджеты, берна-боммеры, блица-боммеры и другие едва рабочие, но все-таки опасные штуки, с помощью которых придется убивать бесчисленные армии врага. В ходе прохождения вы будете наращивать репутацию среди парней, открывать новое снаряжение и улучшать свой летающий аппарат.

Сюжет в игре тоже появится. Озвученные диалоги позволят интереснее раскрыть увлекательную историю и черный юмор орков во вселенной Warhammer 40,000. Девелоперы называют Dakka Squadron первой игрой «от орков для орков».

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