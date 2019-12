Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза

Компания Blizzard сообщила точную дату релиза Warcraft III: Reforged – переработанной версии оригинальной Warcraft III, что включает в себя и контент из дополнения The Frozen Throne. Выход игры состоится 29 января 2020 года, а предзаказать ее можно уже сейчас в Blizzard Shop по цене 1299 рублей за стандартное и 2499 рублей за Spoils of War издание. Последнее содержит уникальные облики для Артаса, Кенария, Джайны и Тралла, а также внутриигровые бонусы для других игр компании, среди которых World of Warcraft и Diablo III.