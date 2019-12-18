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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза

Опубликовано: 5 час. 29 мин. назад
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Компания Blizzard сообщила точную дату релиза Warcraft III: Reforged – переработанной версии оригинальной Warcraft III, что включает в себя и контент из дополнения The Frozen Throne. Выход игры состоится 29 января 2020 года, а предзаказать ее можно уже сейчас в Blizzard Shop по цене 1299 рублей за стандартное и 2499 рублей за Spoils of War издание. Последнее содержит уникальные облики для Артаса, Кенария, Джайны и Тралла, а также внутриигровые бонусы для других игр компании, среди которых World of Warcraft и Diablo III.

 

Скриншот игры Warcraft III: Reforged

 

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новыестарые2 ком.
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Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)2 час. 5 мин. назад
А почему дату варика сделали отдельной новостью, а прочие игры просто в бложек Логана. Не порядок dntknw
Игровой разум
Прометей (уровень 29)2 час. 36 мин. назад
Ну вот. А так хотелось в декабре в неё сыграть.
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