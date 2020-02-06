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Вышел апдейт «Старый друг» для Chernobylite – хоррора про Чернобыль

Опубликовано: 4 час. 50 мин. назад
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Хоррор с элементами выживания Chernobylite получил вчера дебютный сюжетный апдейт под названием «Старый друг». Студия The Farm 51 заявила, что с обновлением количество контента в игре увеличилось на 50%.

«Старый друг» состоит из пяти дополнительных миссий, в которых фигурируют известные персонажи вроде Михаила и Оливье, а также новичок Георгий. Важно упомянуть и новые события, сделавшие прохождение локаций «Припять» и «Копачи» более увлекательным. Кроме того, отныне у игроков появилась возможность одолеть и прогнать Черного сталкера из ближайшей области.

А еще обновление немного ослабило низкие уровни сложности, повысило оптимизацию игры, добавило опцию улучшения штурмовой винтовки на столе для крафта и так далее. Сейчас Chernobylite находится в раннем доступе Steam, а ее финальный релиз должен состояться ближе к 2021 году.

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