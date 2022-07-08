Выпущен новый трейлер Blood Bowl 3 с разъяснениями «для чайников»

По итогам закрытого бета-тестирования издательство Nacon и разработчики из Cyanide Studio подготовили новый трейлер фэнтезийного футбола Blood Bowl 3. В свежем ролике в привычном юморном стиле авторы разъяснили правила игры «для чайников».

Blood Bowl 3 основана на последнем издании настольной игры, по сравнению с предыдущими частями разработчики добавили новые навыки и переработали механики. Люди, эльфы, орки и другие создания из мира Warhammer схлестнутся на поле для американского футбола. Толкайтесь, пинайтесь, но остерегайтесь травм – ведь судья только поощряет насилие.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch в 2022 году.