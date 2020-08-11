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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0

Выход Xbox Series X в ноябре подтвержден официально

Опубликовано: 8 час. 1 мин. назад, NeoFlash
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Microsoft официально подтвердила ходившие ранее слухи о том, что Xbox Series X поступит в продажу уже в ноябре 2020 года. Компания напоминает, что консоль будет поддерживать трассировку лучей DirectX на аппаратном уровне, частоту обновления в 120 кадров в секунду, а также предложит геймерам функцию Quick Resume, позволяющую быстро переключаться между играми.

Создатели Xbox Series X в рамках официального подтверждения выхода консоли в ноябре также напоминают о том, что на новом устройстве, кроме новых проектов, будут сразу доступны тысячи игр в рамках обратной совместимости. Кроме этого на Xbox Series X распространятся преимущества Xbox Game Pass – доступ к огромной коллекции игр за сравнительно небольшую абонплату.

 

Xbox Series X

 

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