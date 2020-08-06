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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Выход Serious Sam 4 отложили, но долго ждать все равно не придется

Опубликовано: 06.08.2020 17:51:24
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Студия Croteam и издательство Devolver Digital объявили о переносе даты выхода Serious Sam 4: Planet Badass на небольшой срок. Теперь зубодробительный шутер поступит в продажу 24 сентября 2020 года на ПК (Steam) и в сервисе Google Stadia.

Об этом решении разработчики сообщили в кратком ролике. На видео показывается, как безголовый камикадзе пытается на всем ходу столкнуться с надписью «август», но ее внезапно убирают. Враг пробегает дальше по зеленому полю и видит новую дату релиза.

С чем связан перенос Serious Sam 4: Planet Badass на текущий момент неизвестно, так как Croteam и Devolver Digital такой информации не предоставили. Напомним, что сюжетно игра выступает приквелом и расскажет о том, как Крутой Сэм оборонял Землю от орд демонов Ментала. В проекте пользователей ждет большой арсенал оружия, новые виды противников и система «Легион», благодаря которой на экране могут отображаться тысячи монстров.

Release Date [For Real This Time]
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Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)11 час. 23 мин. назад
Может переведут...., а? blush2 не люб мне бусурманский слог.
Игровой разум
Прометей (уровень 29)сегодня, 02:19:34
Пусть шлифуют сколько нужно, мы подождём. Главное, чтобы на релизе всё было хорошо.
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