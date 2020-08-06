Выход Serious Sam 4 отложили, но долго ждать все равно не придется

Студия Croteam и издательство Devolver Digital объявили о переносе даты выхода Serious Sam 4: Planet Badass на небольшой срок. Теперь зубодробительный шутер поступит в продажу 24 сентября 2020 года на ПК (Steam) и в сервисе Google Stadia.

Об этом решении разработчики сообщили в кратком ролике. На видео показывается, как безголовый камикадзе пытается на всем ходу столкнуться с надписью «август», но ее внезапно убирают. Враг пробегает дальше по зеленому полю и видит новую дату релиза.

С чем связан перенос Serious Sam 4: Planet Badass на текущий момент неизвестно, так как Croteam и Devolver Digital такой информации не предоставили. Напомним, что сюжетно игра выступает приквелом и расскажет о том, как Крутой Сэм оборонял Землю от орд демонов Ментала. В проекте пользователей ждет большой арсенал оружия, новые виды противников и система «Легион», благодаря которой на экране могут отображаться тысячи монстров.