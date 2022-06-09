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Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержден

Опубликовано: 2 час. 22 мин. назад
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Первый день выставки Summer Game Fest завершился громким анонсом – на сцену вышел директор Naughty Dog Нил Дракманн и подтвердил, что ремейк The Last of Us появится на PlayStation 5 и ПК. Впрочем, об этом мы и так сегодня узнали – из утечки, случившейся на сайте PlayStation Direct.

Очевидно, в обновленной версии оригинала 2013 года, получившей подзаголовок Part I, была усовершенствована графика. Кроме того, по словам Дракманна, в игре был полностью переработан искусственный интеллект и боевая система.

Выход ремейка The Last of Us состоится 2 сентября на PlayStation 5. Версия игры для ПК находится на стадии разработки.

Также Дракманн представил кадр из сериала по франшизе с Педро Паскалем и Беллой Рамзи. О нем обещают скоро рассказать подробнее.

 

 

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