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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Все локации из Hitman 3

Опубликовано: 5 час. 21 мин. назад
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Разработчики из IO Interactive оперативно отреагировали на утечку всех локаций, которые игроки смогут посетить в Hitman 3, и выпустили официальный материал. В нем они кратко рассказали о трех ранее нераскрытых уровнях. Это столица Германии Берлин, провинция Мендоса в Аргентине и румынские Карпаты.

Остальные локации IO Interactive показывала в предварительных материалах. Речь о небоскребе в Дубае, усадьбе Дартмур в предместье Лондона и Чунцине – мегаполисе в центральной части Китая.

Hitman 3 выйдет 20 января 2021 года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

 

 

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BlackSite11 (уровень 28)4 час. 26 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 11.01.2021 20:28:47
А еще она будет полностью на английском языке. Т.е. даже без субтитров.
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