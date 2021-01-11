Все локации из Hitman 3

Разработчики из IO Interactive оперативно отреагировали на утечку всех локаций, которые игроки смогут посетить в Hitman 3, и выпустили официальный материал. В нем они кратко рассказали о трех ранее нераскрытых уровнях. Это столица Германии Берлин, провинция Мендоса в Аргентине и румынские Карпаты.

Остальные локации IO Interactive показывала в предварительных материалах. Речь о небоскребе в Дубае, усадьбе Дартмур в предместье Лондона и Чунцине – мегаполисе в центральной части Китая.

Hitman 3 выйдет 20 января 2021 года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.