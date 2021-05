ИГРЫ

Saints Row: The Third Remastered скоро появится в Steam и на новых консолях

Компания Deep Silver сообщила о том, что ремастер версия Saints Row: The Third, которая ранее выходила в Epic Game Store, на PS4 и Xbox One, совсем скоро появится в Steam и GoG, а также на PS5 и Xbox Series. ПК-версия Saints Row: The Third Remastered...