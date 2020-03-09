VR-хоррор The Persistence выйдет и на других платформах

The Persistence – это хоррор в научно-фантастическом сеттинге от 1-го лица, который вышел на PlayStation VR еще в середине 2018 года. По заверению студии Firesprite, в будущем игра также посетит PC, PS4, Xbox One и NSwitch вне устройств виртуальной реальности – уже летом 2020 с настраиваемым интерфейсом, переделанным управлением и более красочной графикой.

Сюжет The Persistence разворачивается в стенах космического корабля «Настойчивость», который прибыл на орбиту нестабильной звезды в 2521 году. Там был запущен масштабный эксперимент, приведший к ужасным мутациям среди экипажа. Теперь корабль падает на звезду, а спящие члены команды постепенно пробуждаются – среди этого хаоса вам предстоит выжить и спасти «Настойчивость».

После каждой смерти в The Persistence вы будете начинать прохождение за нового героя. Вас ожидают уникальные противники, локации, предметы и улучшения. Есть в игре и мультиплеер: при открытом доступе к вам смогут присоединяться друзья в виде «Системы», чтобы убивать врагов, открывать или закрывать двери, отключать ловушки и т.д.