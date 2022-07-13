Возвращаемся в замок Кандар в новом обновлении Evil Dead: The Game

Сегодня для Evil Dead: The Game вышло первое крупное обновление, вдохновленное фильмом «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы». В честь этого разработчики из Saber Interactive совместно Boss Team Games выпустили релизный трейлер апдейта.

В игру добавили новую карту «Замок Кандар», которая наверняка понравится поклонникам фильма, ведь здесь находятся форт Горт, ветряная мельница и другие знаковые локации. Их, а также другие карты, можно будет неспеша исследовать благодаря новому однопользовательскому режиму «Исследование».

Также игроки теперь могут более изощренно справляться с нечистью, ведь в Evil Dead: The Game появилось новое оружие. Любители ближнего боя смогут вооружиться булавой, а дальнего – взрывным арбалетом. Не забыли и о тех, кто хочет обновить внешний вид персонажей. Для них авторы добавили несколько новых скинов.

Evil Dead: The Game вышла в мае этого года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC. Проект представляет собой асимметрический хоррор, основанный на вселенной «Зловещих мертвецов». В нем четверо игроков должны работать сообща, чтобы закрыть брешь между мирами и выжить. Против них выступит один игрок в роли демона, который должен уничтожить выживших. Для этого он может призывать нечисть и управлять воздействовать на разум героев.