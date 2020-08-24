Вот почему Бэтмен мертв в Gotham Knights

Недавно WB Games Montreal и Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировали Gotham Knights. В этом супергеройском боевике Бэтмен умер, а защищать Готэм предстоит четырем его последователям – Красному колпаку, Найтвингу, Робину и Бэтгерл. О том, том почему разработчики решили похоронить Брюса Уэйна, рассказал креативный директор Gotham Knights Патрик Риддинг.

По словам руководителя, создатели хотели отобрать у пользователей чувство уверенности в себе и безопасности. Для этого они пошли на следующий шаг: убрали со сцены Бэтмена, который 15 лет действовал в Готэме и успел обзавестись множеством союзников. В такой ситуации, по мнению Патрика Риддинга, игрокам придется думать, как действовать и защищать город.

Бэтмен, кстати, мог инсценировать свою смерть, а его возвращение станет неожиданным ходом.

Gotham Knights выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.