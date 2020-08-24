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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7
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Вот почему Бэтмен мертв в Gotham Knights

Опубликовано: вчера, 17:03:05
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Недавно WB Games Montreal и Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировали Gotham Knights. В этом супергеройском боевике Бэтмен умер, а защищать Готэм предстоит четырем его последователям – Красному колпаку, Найтвингу, Робину и Бэтгерл. О том, том почему разработчики решили похоронить Брюса Уэйна, рассказал креативный директор Gotham Knights Патрик Риддинг.

По словам руководителя, создатели хотели отобрать у пользователей чувство уверенности в себе и безопасности. Для этого они пошли на следующий шаг: убрали со сцены Бэтмена, который 15 лет действовал в Готэме и успел обзавестись множеством союзников. В такой ситуации, по мнению Патрика Риддинга, игрокам придется думать, как действовать и защищать город.

Бэтмен, кстати, мог инсценировать свою смерть, а его возвращение станет неожиданным ходом.

Gotham Knights выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

 

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Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)1 час. 49 мин. назад
Да блин, когда он сдохнет же. Вот вроде пытаются в мрачняк, реалистичность, здравый смысл. А он все не сдохнет и не один злодей даж не пытается его убить, так в игрушки играют словно. Прям марвел стайл. Уж не говоря что сам бетс злодеев не карает. Ну посидели в тюремке недельку другую, и опять на свободу, опять людей убивать, патрашить, насиловать, город приводить в хаос. Ну а чо, отсидят недельку и снова в путь, бетс же добрый.
Мастер-джедай
nordwan (уровень 14)5 час. 54 мин. назад
Хорошо, прекрасно. Это лучше чем клепать "Ориджины", типо вот тебе "Чёрный список", набей лица всем из этого списка.
Нуб
kipperin (уровень 1)сегодня, 02:19:47
AutoРитет писал(а):
Конечно это была инсценировка, разве может быть иначе? Во всяком случае концовка Рыцаря оставляет много пространства для таких размышлений.
там после титров ещё намекнулм,катсценой.
Санин
AdobeRyde (уровень 13)вчера, 22:06:51
Даже в комиксе "Возвращение темного рыцаря" Бэтмен в конце лишь инсценировал свою смерть,так что наш летучий друг точно не помер.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 19:51:33
 
Бэтмен, кстати, мог инсценировать свою смерть, а его возвращение станет неожиданным ходом.
Теперь-то точно.
Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 21)вчера, 18:17:32
Конечно это была инсценировка, разве может быть иначе? Во всяком случае концовка Рыцаря оставляет много пространства для таких размышлений.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 17:08:22
Я так просто пройду тут мимо и скажу, что в серии комиксов "Суд Сов", на которой базируется данная игра, Бэтмен играл одну из ключевых ролей. Ну это так, к размышлению о
 
Бэтмен, кстати, мог инсценировать свою смерть, а его возвращение станет неожиданным ходом.
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