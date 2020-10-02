Видео: события, предшествовавшие сюжету Remothered: Broken Porcelain

Студия Stormind Games и издательство Modus Games выпустили свежий трейлер хоррора Remothered: Broken Porcelain. В довольно большом ролике разработчики рассказали о событиях, которые предшествовали сюжету игры.

Все началось с визита загадочной женщины-доктора на виллу некоего Ричарда Фелтона. Она прибыла в поместье, чтобы выяснить правду об исчезновении дочери упомянутого персонажа. С этого и стартовала цепочка загадочных и мрачных событий, которые положили начало повествованию Remothered: Broken Porcelain.

Игра выйдет 13 октября 2020 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.