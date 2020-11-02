Vampire: The Masquerade получит свою королевскую битву

Компания Sharkmob показала тизер-трейлер новой игры во вселенной Vampire: The Masquerade. Проект пока что не имеет названия, однако известно, что это будет «королевская битва». Сообщается, что в игре кланам вампиров предстоит сражаться между собой на улицах и крышах Праги, а играть можно будет либо в одиночку, либо объединяясь с другими. Преследовать всех вампиров будет некая «Сущность». Герои получат доступ к сверхъестественным способностям и оружию, а также смогут использовать кровь, чтобы становиться сильнее.

Релиз игры должен состояться во второй половине 2021 года. Платформы пока не объявлены.