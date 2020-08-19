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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишилась ведущих руководителей

Опубликовано: 3 час. 29 мин. назад
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Студия Hardsuit Labs и издательство Paradox Interactive объявили о кадровых перестановках в команде, занимающейся разработкой Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Из постов ведущего сценариста и креативного директора были уволены Брайан Мицода и Кай Клуни.

 

Скриншот игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

 

В официальном заявлении сказано, что руководители ушли по обоюдному согласию. Однако в комментариях СМИ Брайан Мицода поделился другой точкой зрения на ситуацию. Для него увольнение стало неожиданностью. По словам бывшего ведущего сценариста, недавний перенос Bloodlines 2 не связан с проблемами в повествовании. Это решение принималось без ведома Мицоды, который «гордится проделанной работой».

Пост главного дизайнера повествования пока никто не занял, а вот на место Клуни пришел Александр Мандрыка, который имеет 20-летний стаж и успел засветиться в Ubisoft и Relic. Увольнение важных руководителей может отрицательно отразиться на итоговом качестве проекта. Тем более что Мицода принимал участие в создании первой Bloodlines.

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Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)1 час. 32 мин. назад
dimon2 писал(а):
Как печально это слышать, а ведь я возлагал большие надежды на этот проект(
Посмотрим, но надежд получить качественный продукт все меньше. Креативный директор должен вести игру до релиза, в этом суть должности. Если его меняют, то значит - у игры большущие проблемы.
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)3 час. 7 мин. назад
Как печально это слышать, а ведь я возлагал большие надежды на этот проект(
Игровые новoсти
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