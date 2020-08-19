Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишилась ведущих руководителей

Студия Hardsuit Labs и издательство Paradox Interactive объявили о кадровых перестановках в команде, занимающейся разработкой Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Из постов ведущего сценариста и креативного директора были уволены Брайан Мицода и Кай Клуни.

В официальном заявлении сказано, что руководители ушли по обоюдному согласию. Однако в комментариях СМИ Брайан Мицода поделился другой точкой зрения на ситуацию. Для него увольнение стало неожиданностью. По словам бывшего ведущего сценариста, недавний перенос Bloodlines 2 не связан с проблемами в повествовании. Это решение принималось без ведома Мицоды, который «гордится проделанной работой».

Пост главного дизайнера повествования пока никто не занял, а вот на место Клуни пришел Александр Мандрыка, который имеет 20-летний стаж и успел засветиться в Ubisoft и Relic. Увольнение важных руководителей может отрицательно отразиться на итоговом качестве проекта. Тем более что Мицода принимал участие в создании первой Bloodlines.