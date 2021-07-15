Valve представила гибридную консоль Steam Deck

Valve представила собственного конкурента Nintendo Switch – гибридную консоль Steam Deck. Она работает на кастомной микропроцессорной архитектуре, которая создавалась в партнерстве с AMD и оптимизирована для игр в портативном режиме. В основе этой технологии лежат архитектуры Zen 2 и RDNA 2. По словам Valve, приставка обеспечивает более чем достаточную производительность в новых ААА-играх при высокой энергоэффективности.

Steam Deck будет запускать все проекты, которые есть на аккаунте пользователя в Steam. Ее также можно подключать к внешним дисплеям через USB-порт, но док-станцию придется покупать отдельно. А управление старались сделать удобным для людей с разным размером рук.

Продажи Steam Deck начнутся в декабре 2021 года, цена составляет от $399 (зависит от внутренней памяти).