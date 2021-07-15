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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Valve представила гибридную консоль Steam Deck

Опубликовано: 6 час. 2 мин. назад, Sailas77
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Valve представила собственного конкурента Nintendo Switch – гибридную консоль Steam Deck. Она работает на кастомной микропроцессорной архитектуре, которая создавалась в партнерстве с AMD и оптимизирована для игр в портативном режиме. В основе этой технологии лежат архитектуры Zen 2 и RDNA 2. По словам Valve, приставка обеспечивает более чем достаточную производительность в новых ААА-играх при высокой энергоэффективности.

Steam Deck будет запускать все проекты, которые есть на аккаунте пользователя в Steam. Ее также можно подключать к внешним дисплеям через USB-порт, но док-станцию придется покупать отдельно. А управление старались сделать удобным для людей с разным размером рук.

Продажи Steam Deck начнутся в декабре 2021 года, цена составляет от $399 (зависит от внутренней памяти).

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 15 мин. назад
Я бы сказал, что это больше конкурент стационарным консолям и среднебюджетным ПК, учитывая, что это действительно полноценный небольшой ПК, на который можно поставить любую ОС и любые программы. В этом плане, устройство за 400$ (плюс покупка карты памяти, т.к. 64гб это совсем мало) - прекрасный выбор в современных условиях дефицита консолей и видеокарт.
А в плане портатива - это далеко не идеальное решение, большой, громоздкий, много весит (почти 700гр). Так что Свичу это устройство врядли станет полноценным конкурентом.
Игровой разум
redComicsar (уровень 19)5 час. 33 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 15.07.2021 21:04:34
Опять Нинтенду хоронят... Который раз уже?..
Интересно, в этом году ждать новость о закрытии проекта? Ожидаю это странное чудовище со всеми играми в мире, на свалке истории максимум после закрытия следующего финансового года. А то на этой свалке одиноко заждались "убийца консолей" Steam Machines и "убийца шлемов VR" Valve Index.
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