Valheim выйдет на Xbox

Дополнительная презентация игр Xbox Games Showcase Extended 2022 началась, и первым анонсом на ней стала Valheim, а вернее, релиз игры на консоли Xbox. Разработчики из Iron Gate Studio выпустили анонсирующий трейлер, в котором рассказали о появлении проекта в составе Game Pass этой осенью, а весной следующего года в него можно будет сыграть на Xbox One и Series X|S.

Valiheim – это симулятор выживания в открытом мире. Он отправляет игроков в мир викингов и скандинавской мифологии. Им предстоит собирать ресурсы, изготавливать оружие и броню и строить крепкие и надежные дома, чтобы выжить.