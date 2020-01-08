НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1172054
Mypulse Опубликовал Mypulse 6
64Место:1321 / 1520
Общая информацияНовости (10)Видео (6)Скриншоты (8)Похожие игры (3)Достижения

В Wolfenstein: Youngblood наконец-то добавили RTX

Опубликовано: вчера, 17:02:58
Поделиться:  

В Wolfenstein: Youngblood наконец-то появилась поддержка технологии трассировки лучей, которую изначально собирались добавить на релизе игры (почти полгода назад). Для активации RTX необходимо загрузить последнее обновление к шутеру, которое также включает сглаживание DLSS.

В Wolfenstein: Youngblood трассировка лучей значительно повышает достоверность картинки. Технология отлично работает в динамике, реагируя на движение противников, пушки и окружение в целом. NVIDIA также предлагает обратить внимание на интеллектуальное масштабирование DLSS, которое немного «мылит» графику, но зато положительно сказывается на FPS.

RTX Launch Trailer
Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в январе 2020 года Компания Sony, наконец, объявила список игр на январь 2020 год, которые будут бесплатны для подписчиков PlayStation Plus с 6 января по 3 февраля. На этот раз обладателей PS4 ждет больше, чем две игры... Игры PlayStation Plus в январе 2020 года Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях Идея смешать воедино классическое фэнтези и стимпанк не нова. Летающих на «кукурузниках» орков мы помним еще по Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura (2001). Но идея остается привлекательной. Aima Wars: Steampunk and Orcs – свежее высказывание на тему. И теперь это ММО. Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые6 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)8 час. 12 мин. назад
VladPlasmius писал(а):
+ пхах
Вообще я подразумевал Охотниц за привидениями или последнего Терминатора (сюда же можно отнести Притяжение и Аванпост, но они не сильно вяжутся с моей мыслью). Там как и в этом Wolfenstein и тренд на женщин, и с графикой заморочились, только сюжет и персонажи просто ужас и никакие графен и маркетинг это не вытащат. У марвел хоть на проработку персонажей и актерскую игру (в большинстве случаев. Капитан Марвел и Чёрная Пантера были диким отстоем, даже я, вечный оптимист во взгляде на квм, это признаю) не кладут болт. А беседка забила прям конкретно на проработку дочерей Бласко. Ни нормальных характеров, ни глубины, ни адекватного юмора. Да ещё и почти нулевой сюжет растянула на 10 часов гриндом.
Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)10 час. 6 мин. назад
Tactic28rus писал(а):
Как же Беседка сейчас напоминает некоторых киноделов, которые считают что стоит только добавить красивую картинку и потребители закроют глаза на убогий сценарий, постановку, плохо прописанных персонажей и так далее. Нет! Это так не работает!
+ пхах
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)11 час. 44 мин. назад
Как же Беседка сейчас напоминает некоторых киноделов, которые считают что стоит только добавить красивую картинку и потребители закроют глаза на убогий сценарий, постановку, плохо прописанных персонажей и так далее. Нет! Это так не работает!
Дезмонд
tunight (уровень 25)вчера, 18:30:11
Не один человек в здравом уме не станет перепроходить заново это, с новыми трассировками лучей
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 18:04:42
Skyimp писал(а):
Убогой игре давать такую технологию, это ещё надо поискать таких людей которым нечем заняться.
Если думаете что вы делаете бесполезную работу, вспомните то что для этой игры прикручивали RTX
Ну ты че, реалистичные отражения же сразу решают проблему с кривой прогрессией, убогим левелингом врагов, тупым сюжетом с недоперсонажами и однообразными локациями, это всем известно!
Майор группы
Skyimp (уровень 18)вчера, 17:38:41
Gamer-info писал(а):
В Wolfenstein: Youngblood наконец-то
А кто ждал то?

Добавлено позже:
Убогой игре давать такую технологию, это ещё надо поискать таких людей которым нечем заняться.
Если думаете что вы делаете бесполезную работу, вспомните то что для этой игры прикручивали RTX
Игровые новoсти
51 мин. назад0Дебютный геймплей трейлер Magic: Legends 2 час. 22 мин. назад0Elden Ring покажут в феврале вчера, 17:43:170Double Trouble – новое дополнение для Wargroove вчера, 17:02:586В Wolfenstein: Youngblood наконец-то добавили RTX вчера, 16:24:340The Sims 4 получит новый каталог с вещами – «Компактная жизнь» вчера, 13:55:280Детали дополнения Kraken для The Surge 2 08.01.2020 09:34:140Exit the Gungeon выйдет на ПК и консолях
Новости игр
Exit the Gungeon выйдет на ПК и консоляхИГРЫ Exit the Gungeon выйдет на ПК и консолях Exit the Gungeon, что является продолжением рогалика Enter the Gungeon, со временем перестанет быть эксклюзивом Apple Arcade, куда проект вышел в сентябре прошлого года. Компания Dodge Roll сообщила о том, что игра появится на ПК... PlayStation 5 на CES 2020ЖЕЛЕЗО PlayStation 5 на CES 2020 Компания Sony во время CES 2020 представила небольшой анонс консоли PlayStation 5. Был показан логотип, а также подтверждено то, что она выйдет во время зимних праздников. Также официально подтвердили и функции новой консоли... Elden Ring покажут в февралеИГРЫ Elden Ring покажут в феврале Elden Ring – новая игра от создателей Dark Souls, создаваемая в сотрудничестве с писателем Джорджем Р. Р. Мартином, была официально анонсирована в июне во время выставки E3 2019. С тех пор новостей от разработчиков не поступало...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
The Sims 4 получит новый каталог с вещами – «Компактная жизнь»Ctrl + стрелка вправо