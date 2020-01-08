В Wolfenstein: Youngblood наконец-то добавили RTX

В Wolfenstein: Youngblood наконец-то появилась поддержка технологии трассировки лучей, которую изначально собирались добавить на релизе игры (почти полгода назад). Для активации RTX необходимо загрузить последнее обновление к шутеру, которое также включает сглаживание DLSS.

В Wolfenstein: Youngblood трассировка лучей значительно повышает достоверность картинки. Технология отлично работает в динамике, реагируя на движение противников, пушки и окружение в целом. NVIDIA также предлагает обратить внимание на интеллектуальное масштабирование DLSS, которое немного «мылит» графику, но зато положительно сказывается на FPS.