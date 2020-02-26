В Warhammer 40,000: Gladius появилась новая раса – Тау

Компания SlitherineGames и команда Proxy Studios выпустили в 2018 году вполне достойную инди-стратегию Warhammer 40,000: Gladius. С тех пор девелоперы медленно пополняют игру свежим контентом: вчера, к примеру, они отправили в релиз дополнение под названием T'au, содержащее целую фракцию Империя Тау.

На стороне Тау сражаются три десятка уникальных юнитов. Эта фракция владеет настраиваемыми боевыми костюмами, умеет снижать мораль вражеских войск и распространять пропаганду в городах противника. Также ее представители могут переманивать к себе нейтральных существ, используя влияние.