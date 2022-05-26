В V Rising добавили оффлайн-режим

Разработчики V Rising из Stunlock Studios выпустили патч 0.5.41448, который добавил в игру офлайн режим. Теперь игроки могут вести вампирскую жизнь как в компании друзей по локальной сети, так и в одиночку.

В студии предупредили, что игра все еще находится в раннем доступе, а потому режим может работать не совсем корректно. Патч также включает в себя небольшие правки игрового баланса.

V Rising – это многопользовательская песочница, в которой игроки берут на себя роль вампиров. Им нужно отстраивать свой замок, уничтожать или объединяться с другими такими же существами. И все для того, чтобы возродить свою прежнюю империю.