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roma911 Опубликовал roma911 0
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В V Rising добавили оффлайн-режим

Опубликовано: 1 час. 54 мин. назад
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Разработчики V Rising из Stunlock Studios выпустили патч 0.5.41448, который добавил в игру офлайн режим. Теперь игроки могут вести вампирскую жизнь как в компании друзей по локальной сети, так и в одиночку.

 

 

В студии предупредили, что игра все еще находится в раннем доступе, а потому режим может работать не совсем корректно. Патч также включает в себя небольшие правки игрового баланса.

V Rising – это многопользовательская песочница, в которой игроки берут на себя роль вампиров. Им нужно отстраивать свой замок, уничтожать или объединяться с другими такими же существами. И все для того, чтобы возродить свою прежнюю империю.

 

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