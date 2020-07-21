В сети появились кадры отмененной игры от Sucker Punch

Пользователи сети обнаружили ранее демо неизвестного проекта от авторов Ghost of Tsushima – почти наверняка студия занималась им одновременно с разработкой «Призрака», но в результате неизвестных обстоятельств игру пришлось отложить.

Видео обнаружилось на персональной страничке художника по персонажам Макса Чампана, вероятно, ролик был записан в период с 2015 по 2016 год.

Prophecy должна была стать экшеном с элементами открытого мира в сеттиге альтернативного Средневековья. Отчетливо можно заметить, что множество элементов игры затем перекочевали в Ghost of Tsushima в том или ином виде. Сам ролик представляет собой ранний билд, который обычно демонстрируют издателю. Вероятно, Sony посчитали «Пророчество» недостаточно перспективным.