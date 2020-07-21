НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
992786
Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
84Место:381 / 1559
Общая информацияНовости (12)Блоги (1)Видео (7)Скриншоты (4)Похожие игры (9)

В сети появились кадры отмененной игры от Sucker Punch

Опубликовано: 7 час. 13 мин. назад
Поделиться:  

Пользователи сети обнаружили ранее демо неизвестного проекта от авторов Ghost of Tsushima – почти наверняка студия занималась им одновременно с разработкой «Призрака», но в результате неизвестных обстоятельств игру пришлось отложить.

Видео обнаружилось на персональной страничке художника по персонажам Макса Чампана, вероятно, ролик был записан в период с 2015 по 2016 год.

Prophecy должна была стать экшеном с элементами открытого мира в сеттиге альтернативного Средневековья. Отчетливо можно заметить, что множество элементов игры затем перекочевали в Ghost of Tsushima в том или ином виде. Сам ролик представляет собой ранний билд, который обычно демонстрируют издателю. Вероятно, Sony посчитали «Пророчество» недостаточно перспективным.

Вам также может быть интересно
Наличие Far Cry 6 подтверждено (ОБНОВЛЕНО) Уже несколько дней ходят слухи о том, что в разработке находится Far Cry 6, где главную злодейскую роль сыграет актер Джанкарло Эспозито, известный по сериалу Breaking Bad. Сегодня наличие новой части было... Наличие Far Cry 6 подтверждено (ОБНОВЛЕНО) Трансляция Ubisoft Forward Уже скоро начнется онлайн-событие Ubisoft Forward, трансляцию которого вы сможете посмотреть прямо здесь. Во время него игроков ждут различные проекты компании Ubisoft – дебютный трейлер Far Cry 6, геймплей... Трансляция Ubisoft Forward
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 48 мин. назад0Новые подробности Ghostwire: Tokyo в интервью разработчиков для IGN 5 час. 2 мин. назад5Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о ситуации внутри Ubisoft 5 час. 51 мин. назад0Разработчики Destroy All Humans опубликовали тизер нового уровня 6 час. 49 мин. назад0Riot Games объяснила появление двух агентов в файлах Valorant 7 час. 13 мин. назад0В сети появились кадры отмененной игры от Sucker Punch 9 час. 16 мин. назад1Вторая часть Final Fantasy 7 Remake на стадии полномасштабной разработки 20.07.2020 20:29:120Онлайн-шутер Rogue Company вышел в качестве платной бета-версии
Новости игр
Следующая часть Splinter Cell может выйти в следующем годуСЛУХИ Следующая часть Splinter Cell может выйти в следующем году Актер озвучания итальянской локализации Splinter Cell — Лука Уорд, подаривший Сэму Фишеру свой голос, поделился информацией о том, что новая часть знаменитой стелс-франшизы станет заключительной для Сэма Фишера... Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei VИГРЫ Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V Во время Nintendo Direct Mini компания Atlus показала кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V, которая была анонсирована еще в 2017 году. Также стало известно, что релиз игры состоится в 2021 году... Cyberpunk 2077 можно будет пройти, не закончив основной сюжетИГРЫ Cyberpunk 2077 можно будет пройти, не закончив основной сюжет Павел Саско, старший дизайнер квестов в новом проекте от CD Project RED – Cyberpunk 2077, рассказал об общей структуре игры. Павел заявил о том, что авторы игры прибегли к структуре квестов The Witcher 3: Wild Hunt...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Вторая часть Final Fantasy 7 Remake на стадии полномасштабной разработкиCtrl + стрелка вправо