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В Red Dead Online добавили профессию самогонщика

Опубликовано: 13.12.2019 18:28:08
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Сегодня компания Rockstar Games добавила в Red Dead Online новую профессию – «Самогонщик». Занявшись этим бодрящим бизнесом, ковбои смогут открыть личное предприятие по созданию и продаже алкогольных напитков. Апдейт распространяется бесплатно для PC, PS4 и Xbox One.

Чтобы стать самогонщиком в Red Dead Online, необходимо выбрать путь торговца, завершить специальный квест (или достичь пятого уровня прогресса), а затем пройти всю кампанию Мэгги Файк. В конечном счете вам позволят приобрести собственное предприятие, состоящее из бара и танцевальной площадки.

Также в игру вернулся бандитский абонемент, содержащий 100 уровней с новыми наградами, аксессуарами и одеждой. За его активацию вы получите дополнительный опыт и до сорока золотых слитков.

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