В Red Dead Online добавили профессию самогонщика

Сегодня компания Rockstar Games добавила в Red Dead Online новую профессию – «Самогонщик». Занявшись этим бодрящим бизнесом, ковбои смогут открыть личное предприятие по созданию и продаже алкогольных напитков. Апдейт распространяется бесплатно для PC, PS4 и Xbox One.

Чтобы стать самогонщиком в Red Dead Online, необходимо выбрать путь торговца, завершить специальный квест (или достичь пятого уровня прогресса), а затем пройти всю кампанию Мэгги Файк. В конечном счете вам позволят приобрести собственное предприятие, состоящее из бара и танцевальной площадки.

Также в игру вернулся бандитский абонемент, содержащий 100 уровней с новыми наградами, аксессуарами и одеждой. За его активацию вы получите дополнительный опыт и до сорока золотых слитков.