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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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В Rainbow Six Siege появится главный герой серии Splinter Cell

Опубликовано: 11 час. 21 мин. назад
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Издательство Ubisoft объявило, что следующим оперативником в тактическом шутере Tom Clancy’s Rainbow Six Siege станет Сэм Фишер – главный герой серии Splinter Cell. В игре ему присвоили позывной Zero («Ноль»). Персонажа показали в кратком тизере, а его полноценная презентация состоится в воскресенье, 16 августа.

О навыках изрядно постаревшего Сэма Фишера в Rainbow Six Siege пока ничего не известно. На сайте Ubisoft лишь сказано, что гаджеты нового оперативника позволяют ему легко адаптироваться к сложившимся условиям как в атаке, так и в обороне.

Тем временем о новой Splinter Cell пока ходят лишь слухи. Франшиза остается в состоянии заморозки.

Operator Zero [RUS]
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)7 час. 13 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Ой, да пошли вы Юбисофт, куда подальше...
Да чем вам дедушка Фишер не угодил biggrin

Mas7er писал(а):
да ты подожди, они еще в Ассасина его не добавили!
Даже не мечтай grin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 26 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Ой, да пошли вы Юбисофт, куда подальше...
да ты подожди, они еще в Ассасина его не добавили!
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)9 час. 31 мин. назад
Ой, да пошли вы Юбисофт, куда подальше...
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