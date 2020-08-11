В Rainbow Six Siege появится главный герой серии Splinter Cell

Издательство Ubisoft объявило, что следующим оперативником в тактическом шутере Tom Clancy’s Rainbow Six Siege станет Сэм Фишер – главный герой серии Splinter Cell. В игре ему присвоили позывной Zero («Ноль»). Персонажа показали в кратком тизере, а его полноценная презентация состоится в воскресенье, 16 августа.

О навыках изрядно постаревшего Сэма Фишера в Rainbow Six Siege пока ничего не известно. На сайте Ubisoft лишь сказано, что гаджеты нового оперативника позволяют ему легко адаптироваться к сложившимся условиям как в атаке, так и в обороне.

Тем временем о новой Splinter Cell пока ходят лишь слухи. Франшиза остается в состоянии заморозки.