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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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В Planet Zoo пришла зима – релиз DLC Arctic Pack

Опубликовано: 7 час. 33 мин. назад
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Накануне симулятор управления зоопарком Planet Zoo обзавелся зимним дополнением под названием Arctic Pack. Студия Frontier Developments опубликовала тематический трейлер, демонстрирующий ключевые особенности новинки.

Arctic Pack предложит вам завершить два удивительных сценария. В первом вы отправитесь в Норвегию, где срочно требуется организация удаленного заповедника. Во втором же вам предстоит посетить Мексику, жители которой мечтают увидеть арктических животных.

DLC также добавляет в игру новых животных: белого медведя, полярного волка, северного оленя и тонкорогого барана. Для новичков придется создать специальные условия, которые походят на их родной и холодный дом. Кроме того, вы сможете оценить более 200 декоративных элементов, позволяющих воздвигнуть аутентичную скандинавскую деревушку.

Arctic Pack Launch Trailer
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