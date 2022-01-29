В очередной раз перенесен релиз Evil Dead: The Game

Компания Saber Interactive, которая занимается разработкой новой игры по киновселенной «Зловещие мертвецы», Evil Dead: The Game, во второй раз сообщила о переносе ее релиза. С февраля проект переехал на 13 мая 2022 года в связи с тем, что разработчики хотят сделать «чертовски классную» игру.

Напомним, что Evil Dead: The Game предложит кооперативный и PvP-режимы, где вы сможете взять под свое управление четырех героев или выступить в роли Кандарийского Демона. Проект создается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.



