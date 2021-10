В новом трейлере The Dark Pictures: House of Ashes представили персонажей

The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures: House of Ashes PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

На официальном канале BANDAI NAMCO появился новый трейлер хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В нем представлены главные герои новой части антологии ужасов.

Во вдохновленной «Спуском» главе герои спускаются в темные подземелья и сталкиваются с неведомыми чудовищами. Как и в прошлых частях, игроки будут переключаться между персонажами, каждый из которых может умереть. Игра поддерживает кооперативный режим.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes выходит 22 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.